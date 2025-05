Regierung empfängt ESC-Helden JJ

Die Parteichefs der Regierungsparteien sowie Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner empfangen am Montag den ESC-Sieger JJ im Bundeskanzleramt.

Johannes "JJ" Pietsch gewann am Wochenende den 69. Eurovision Song Contest für Österreich. Dementsprechend groß ist auch die Freude in der heimischen Politik. Die Regierung kündigte nun auch ein gemeinsames Pressestatement mit dem ESC-Helden JJ an.

Wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde, werden Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ), Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) sowie Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) am Montag um 10.00 Uhr den ESC-Gewinner im Bundeskanzleramt empfangen.