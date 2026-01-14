Die Mehrwertsteuer wird bei Grundnahrungsmitteln ab der Jahresmitte halbiert. Wie viel Sie sich dadurch sparen, erfahren Sie hier.

Die Regierung will Grundnahrungsmittel günstiger machen. Dafür wird die Mehrwertsteuer ab der Jahresmitte auf fünf Prozent gesenkt. Handelsverband-Chef Rainer Will kündigte bereits an, dass der Handel die Senkung "1:1" an die Kunden weitergeben will.

Zwar ist noch nicht endgültig klar, welche Lebensmittel unter die Kategorie "Grundnahrungsmittel" fallen - das wird noch im Detail ausverhandelt. Dennoch lässt sich bereits jetzt abschätzen, wie viel sich die Konsumentinnen und Konsumenten sparen.

So viel sparen Sie sich

Je nachdem wie viel Geld pro Woche in den Lebensmittel-Einkauf fließt und wie hoch der Anteil der Grundnahrungsmittel ist, reichen die Ersparnisse von einigen Dutzend Euro bis hin zu wenigen Hundert Euro im Jahr.

In folgender Tabelle finden Sie, je nachdem wie hoch Ihre wöchentlichen Ausgaben für Lebensmittel sind und wie hoch der Grundnahrungsmittelanteil ist, wie viel Sie sich in einem Jahr sparen.

Wie hoch der Grundnahrungsmittel-Anteil beim Einkauf ist, hängt natürlich stark vom individuellen Einkaufsverhalten ab. Zudem ist noch nicht finalisiert, welche Lebensmittel konkret in die Kategorie fallen. Und: Die Berechnung setzt voraus, dass der Handel die Senkung zu 1:1 weitergibt.

Unter Grundnahrungsmittel werden etwa Milch, Eier, Brot, Äpfel und dergleichen fallen.

400 Millionen Euro für Senkung

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) kündigte für die Senkung ein Volumen von 400 Millionen Euro an. Auf rund vier Millionen Haushalte aufgeteilt, entspricht das einer durchschnittlichen Entlastung von 100 Euro.

Unklar ist allerdings noch, ob die Senkung zeitlich begrenzt oder dauerhaft sein wird. Der "Grundnahrungsmittel"-Warenkorb wird jedenfalls anhand der finanziellen Vorgabe von 400 Millionen Euro erstellt.