Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Plakolm, Schumann, Shetty
© APA/HANS KLAUS TECHT

Regierungs-Plan

"Sozialhilfe NEU": Diese drei Änderungen kommen jetzt

15.09.25, 15:30 | Aktualisiert: 15.09.25, 16:44
Teilen

Am Montag präsentierte die Regierung erste Details zur "Sozialhilfe NEU". 

Am Montag gab die Regierung den Startschuss für die Reform der Sozialhilfe. Konkret sollen drei zentrale Säulen umgesetzt werden. 

  1. Eine bundesweit einheitliche Regelung der Sozialhilfe. Dadurch soll der derzeitige "Fleckerlteppich" abgelöst werden.
  2. Verpflichtende Integration "ab Tag 1": Deutsch, Arbeit und Werte sollen als Schwerpunkte gesetzt werden. Auch Sanktionen sollen während einer verpflichtenden "Integrationsphase" möglich sein. 
  3. "Zukunftssicherung" für Kinder: Kinder sollen aus der Sozialhilfe herausgenommen werden und stattdessen mit einem eigenen Modell unterstützt werden. 

Bei letzterem Punkt soll der Fokus vor allem auf der Stärkung von Sachleistungen liegen. Etwa durch eine verbesserte Gesundheitsversorgung, qualitative Elementarpädagogik sowie gesunden Mahlzeiten in Bildungseinrichtungen. 

1. Sozialhilfe-Gipfel am 25. September 

Die "Sozialhilfe NEU" soll nun umgesetzt werden. Für den 25. September ist bereits eine Auftaktsitzung mit den Ländern und den Sozialsprechern der Regierungsparteien zur Vereinheitlichung anberaumt. 

"Besonders wichtig ist mir, dass wir Kindern aus der Armut helfen", so Sozialministerin Korinna Schumann laut einer Medien-Info. NEOS-Klubchef Yannick Shetty erklärte: "Sozialhilfe darf weder die falschen Anreize setzen, Leistung bestrafen oder gar Integration verhindern". Daher sei es wichtig, die Sozialhilfe zu vereinheitlichen und treffsicher zu gestalten. 

Anrechnung von Familienleistungen auf Sozialhilfe ist verfassungskonform 

„Jeder von Ihnen kennt das Beispiel der syrischen Familie mit 11 Kindern, die € 9.000 bekommen, konkret € 6.000 Sozialleistungen und € 3.000 Familienleistungen", so Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP). Diese Beispiele würden zeigen, dass das System aus den Fugen gelaufen sei. Und: "Im Regierungsprogramm haben wir daher den Punkt festgehalten, dass die verfassungskonforme Anrechnung von Familienleistungen auf die Sozialhilfe geprüft wird. Und das haben wir getan: Laut Verfassungsdienst ist eine verfassungskonforme Anrechnung von Familienleistungen möglich."

Wie das dann konkret aussehe, müsse noch verhandelt werden. "Mit Sozialleistungen sind und sollen bereits alle Kosten für Kinder abgedeckt sein. Daher ist es aus unserer Sicht nicht notwendig, noch € 3.000 oben drauf zu legen“, so die ÖVP-Ministerin.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden