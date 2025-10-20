Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) startet eine Kampagne für Gratis-Impfungen.

Impfungen gegen Influenza, HPV und RSV sind demnächst kostenlos verfügbar. Für Personen ab 60 Jahren sowie Risikogruppen sind zusätzlich Impfungen gegen Pneumokokken und Gürtelrose kostenfrei. Verabreicht werden die Impfungen niederschwellig, also in Ordinationen, Impfstellen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern sowie in Kooperation mit Betrieben.

Die Finanzierung ist laut Gesundheitsministerium bis 2028 gesichert. Die dafür nötigen 450 Millionen Euro kommen aus dem Finanzausgleich. "Gesundheit darf kein Privileg sein. Wer sich schützen möchte, soll das auch können - unabhängig von Einkommen oder Wohnort", so Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ). "Mit dem Ausbau des Impfprogramms setzen wir ein starkes Zeichen für soziale Gerechtigkeit und machen deutlich: Wir lassen niemanden zurück".

Begleitet wird der Ausbau des Impfprogramms von einer medialen Kampagne. Hierfür stellt die Bundes-Zielsteuerungskommission 1,7 Mio. Euro zur Verfügung. Ziele der Info-Kampagne ist:

Aufklärung stärken und Gesundheitskompetenz fördern

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Gesundheits-, Bildungs- und Sozialberufen gewinnen

Fehlinformationen entgegenwirken

Entsprechende Inhalte und Angebote werden auf www.impfen.gv.at gebündelt.