Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
E-Paper Banner

Info-Kampagne

SPÖ-Schumann baut jetzt Gratis-Impfprogramm aus

20.10.25, 20:20
Teilen

Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) startet eine Kampagne für Gratis-Impfungen.

Impfungen gegen Influenza, HPV und RSV sind demnächst kostenlos verfügbar. Für Personen ab 60 Jahren sowie Risikogruppen sind zusätzlich Impfungen gegen Pneumokokken und Gürtelrose kostenfrei. Verabreicht werden die Impfungen niederschwellig, also in Ordinationen, Impfstellen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern sowie in Kooperation mit Betrieben. 

Die Finanzierung ist laut Gesundheitsministerium bis 2028 gesichert. Die dafür nötigen 450 Millionen Euro kommen aus dem Finanzausgleich. "Gesundheit darf kein Privileg sein. Wer sich schützen möchte, soll das auch können - unabhängig von Einkommen oder Wohnort", so Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ). "Mit dem Ausbau des Impfprogramms setzen wir ein starkes Zeichen für soziale Gerechtigkeit und machen deutlich: Wir lassen niemanden zurück". 

Begleitet wird der Ausbau des Impfprogramms von einer medialen Kampagne. Hierfür stellt die Bundes-Zielsteuerungskommission 1,7 Mio. Euro zur Verfügung. Ziele der Info-Kampagne ist: 

  • Aufklärung stärken und Gesundheitskompetenz fördern
  • Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Gesundheits-, Bildungs- und Sozialberufen gewinnen
  • Fehlinformationen entgegenwirken

Entsprechende Inhalte und Angebote werden auf www.impfen.gv.at gebündelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden