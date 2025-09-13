Umfrage-Hammer: Ampel erstmals ohne Mehrheit

ÖVP, SPÖ und NEOS haben im Parlament eine bequeme Mehrheit - doch bei einer Wahl, wäre diese weg.

Die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS würde - wäre am Sonntag eine Nationalratswahl - ihre Mehrheit verlieren. In der brandaktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Befragte von 2. bis 9. 9., max. Schwankung 2,2 %) stehen FPÖ und Grüne als die großen Gewinner da.

© oe24

Wäre am kommenden Sonntag Nationalratswahl - die FPÖ von Herbert Kickl würde sie klar gewinnen. Die FPÖ kratzt an ihrem Jänner-Rekordwert von 38 % - derzeit berechnet Lazarsfeld sie mit starken 36 %. Auch Parteichef Herbert Kickl ist bei der Kanzlerfrage mit aktuell 27 % uneinholbar in Führung.

© oe24

Und die Grünen? Mit der neuen Parteichefin Leonore Gewessler sind jetzt mit 11 % schon drei Punkte vor den NEOS, die sie ja bei der Nationalratswahl überholt hatte.

Die Ampelparteien hingegen sind tief in einer Umfragekrise: Die SPÖ etwa käme mit ihrem Vorsitzenden und Vizekanzler Andreas Babler nur noch auf 18 %. Das ist der schlechteste Wert der Lazarsfeld-Umfragen seit dem Jänner 2021.

Den anderen Ampelparteien geht es kaum besser: Die ÖVP kommt mit dem amtierenden Kanzler Christian Stocker auch nur auf 21 % - das ist gut fünf Punkte unter dem Wahlergebnis von 2024. Ein großes Zugpferd ist Stocker auch nicht: Nur 14 % würden den amtierenden Kanzler direkt wählen, von Kanzlerbonus also keine Spur.

Auch den NEOS geht es eher mittelmäßig: Mit 8 % fahren sie den schlechtesten Wert seit dem Start der Ampel ein, Parteichefin Beate Meinl-Reisinger liegt mit einem Direktwahl-Wert von nur 7 % ebenfalls unter ihrem Parteiwert.

Mehrheit derzeit dahin

Die Folge vor allem der Schwäche von SPÖ und NEOS. Ihre Mehrheit der Ampel im Nationalrat wäre in diesem Fall weg: In einem neu gewählten Nationalrat kämen ÖVP, SPÖ und NEOS zusammen auf nur 91 Mandate. Das ist eines zu wenig für eine Regierungsmehrheit.

Im amtierenden Nationalrat haben die drei Ampelparteien indes satte 110 Mandate. Diese klare Mehrheit ist ordentlich zusammengeschmolzen, man verlor ein Fünftel der Wähler.