Das ganze Land soll wegen der britischen Mutation länger im Lockdown bleiben.

Ende dieser Woche sollen die Neuinfektionsraten, die Reproduktionszahl und die Sieben-Tages-Inzidenz evaluiert werden. Von den inoffiziellen Zielen – Neuinfektionen deutlich unter 1.000, eine stark sinkende Mortalitätsrate, unter 200 Covid-Patienten in den Intensivstationen und einer rohen Sieben-Tages-Inzidenz von unter 50 – ist man leider noch weit entfernt.Zudem kommen jetzt die EU-weiten Ängste vor der britischen Mutation B.1.1.7 dazu. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hat offenbar sämtliche EU-Regierungschefs vor einer horriblen Welle gewarnt.Dass der bisherige Lockdown – der jede Menge Ausnahmen erlaubt – nicht am 24. Jänner enden wird, kann als ziemlich sicher angenommen werden.