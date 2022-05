Riesen Wirbel um Viren-Sager von Nehammer

Seine Rede beim gestrigen ÖVP-Parteitag eröffnete Kanzler Nehammer mit einer eigenwilligen Aussage, die bei vielen für Kopfschütteln sorgte.

Die Helmut-List-Halle in Graz war beim gestrigen ÖVP-Parteitag gesteckt voll – für Kanzler Nehammer jedoch kein Grund zur Besorgnis. Seine Rede eröffnete er mit den Worten: "So viele Viren. Aber jetzt kümmert es uns nicht mehr" – und sorgte mit dieser Aussage für viel Unverständnis. Denn auch wenn am heutigen Sonntag kein einziger Corona-Todesfall registriert wurde, wurden immer noch 3.335 Neuinfektionen gemeldet.

Auf Twitter sorgte Nehammer Viren-Sager jedenfalls für Wirbel:

Bundeskanzler Karl Nehammer einleitend am ÖVP-Parteitag in Graz: "So viele Menschen auf so kleinem Raum heißt auch viele Viren, aber das kümmert uns jetzt nicht mehr." Ooookay. — Pia Miller-Aichholz (@PiaMillerAich) May 14, 2022

@karlnehammer eröffnet den #OevpParteitag mit den Worten:

"So viele in einem Raum heißt auch so viele Viren in einem Raum. ABER JETZT KÜMMERT ES UNS NICHT MEHR!"



Der Kerl soll ein Land führen? — Daniel Al-Kayal (@danalkay) May 14, 2022