Rücktritt in der FPÖ

Trettenbrein war seit 2004 durchgehend im Landtag.

Klagenfurt. Der Kärntner FPÖ-Landtagsabgeordnete Harald Trettenbrein hat am Donnerstag in einer Sitzung des Landtages seinen Rückzug aus der Landespolitik angekündigt. "Um eine korrekte Übergabe zu ermöglichen und die korrekte Arbeit in den Ausschüssen sicherzustellen, werde ich rechtzeitig vor der nächsten Landtagssitzung mein Mandat zurücklegen", sagte der langjährige FPÖ-Mandatar in seiner, wie er sagte, letzten Rede im Kärntner Landtag.

Der 67-Jährige ist seit 1999 FPÖ-Stadtparteiobmann von Wolfsberg. Von 2001 bis 2002 war Trettenbrein im Nationalrat, seit dem Jahr 2004 ist er durchgehend Landtagsabgeordneter in Kärnten. Wie die "Kleine Zeitung" berichtete, soll der 36-jährige St. Andräer Jürgen Ozwirk Trettenbrein im Kärntner Landtag nachfolgen.