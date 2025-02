Schilling-Klage: Bohrn Mena hat schon fast 10.000 Euro Spenden

Es wird wieder Ernst zwischen der Grünen EU-Abgeordneten Lena Schilling und dem Ehepaar Veronika und Sebastian Bohrn Mena.

Schilling hat eine Klage eingebracht, in der sie sich gegen Äußerungen von Bohrn Mena rund um die Causa Schilling verwehrt. "Es geht scheinbar darum, dass ich mundtot gemacht werden soll. Ich lasse mich von Lena Schilling aber nicht mundtot machen. Und einschüchtern lasse ich mich von ihr auch nicht", so Bohrn Mena.

"Belastend für meine Familie"

Sebastian Bohrn Mena ist ob der Klage empört: "Ich wollte das endlich hinter mir lassen, weil es sehr belastend für meine Familie und mich war - aber jetzt muss ich mich schon wieder vor Gericht verteidigen. Die Verursacherin der Misere, die grüne EU-Abgeordnete, will mir einen Maulkorb verpassen. Sie will scheinbar die Geschichte umschreiben und mich mit einer Klage zum Schweigen bringen."

© APA ×

Spendensammlung erfolgreich

Um die Gerichtskosten stemmen zu können, bat der 39-Jährige auf GoFundMe um Spenden - und scheint damit höchst erfolgreich. Nach eigenen Angaben hat er bereits zwei Drittel der notwendigen Summe zusammen. 9.700 Euro seien bis dato gespendet worden. Rund 15.000 Euro Prozesskosten kommen auf Bohrn Mena zu. Bei den Spendern handle es sich um über 200 Einzelspender, erklärte Sebastian Bohrn Mena.

"Über 200 Menschen haben sich schon beteiligt, Dutzende haben noch eine Spende angekündigt. Das gibt mir viel Kraft und es ehrt mich, dass so viele Menschen hinter mir stehen. Was mich besonders berührt ist der Umstand, dass sich darunter auch viele Menschen finden, die nicht meine politischen Ansichten teilen, die mich aber trotzdem unterstützen. Die Klage von Lena Schilling empfinden sie als mies und ungerecht", so Bohrn Mena.

"Jeder einzelnen Person dankbar"

"Ich bin jeder einzelnen Person dankbar, ganz gleich, mit welcher Summe sie sich beteiligt. Manche geben 5 Euro, andere 50 Euro und einige haben sogar 100 Euro oder mehr gespendet – aber wichtig ist mir vor allem die Geste. Es ist wunderschön zu erleben, wie hier eine Gemeinschaft zusammenhält, um sich gegen eine Ungerechtigkeit zu wehren. Das gibt mir das Gefühl, dass es doch noch Gerechtigkeit gibt und das ist gerade jetzt viel wert", zeigt sich Bohrn Mena tief gerührt.

Bohrn Mena möchte in den nächsten Tagen die Sammlung abschließen, um dann mit "gestärktem Rücken" in die Verhandlung zu gehen. "Es kann nicht sein, dass eine EU-Abgeordnete, die auf viel von unserem Steuergeld zugreifen kann, mit ihrer Einschüchterungstaktik durchkommt. Alleine wäre mir eine Verteidigung aber nicht mehr möglich, denn die Rechtsschutzversicherung greift hier nicht und Reserven haben wir keine mehr. Umso wichtiger sind die Spenden, für die ich unendlich dankbar bin", so Bohrn Mena.