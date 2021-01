Schüler sollen einmal pro Woche getestet werden

Ab dem 18. Jänner wird der Montag zum Testtag.

Nur noch eine Woche Fernunterricht, dann sitzen die Schüler wieder im Klassenzimmer. Zumindest wenn es nach Bildungsminister Heinz Faßmann geht.

Montag ist Testtag

Schüler sollen ab 18. Jänner einmal pro Woche durch "einfache Selbsttests" an den Schulen getestet werden sollen. Getestet wird dabei immer am Montag. Volksschüler müssten die Tests mit nach Hause nehmen und sich dort von den Eltern testen lassen. Ältere Schüler werden direkt an den Schulen getestet.

Unklar bleibt indes, ob die Schule wie geplant Anfang übernächster Woche den Präsenzunterricht wieder aufnimmt. Dies hänge von der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab, heißt es seitens des Kanzleramts.