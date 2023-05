Schwarzenegger in Wien: Dinner bei VdB, dann Gipfel

Terminator auf Heimatbesuch mit Fokus auf seiner Klimaschutz-Initiative.

Wien. Filmstar und Ex-US-Politiker Arnold Schwarzenegger zieht es in die Heimat: Er war am Sonntag bereits auf dem Weg nach Österreich, sollte spätestens am Montag ankommen. Anlass für seinen Wien-Besuch ist sein jährlicher Polit-Gipfel. Vorab sollte er heute noch von Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen zum Dinner geladen werden.

Gipfel. Morgen veranstaltet Schwarzenegger bereits zum siebten Mal seinen „Austrian World Summit“ in der Wiener Hofburg. Unter dem Motto „Wir haben die Kraft“ werden die „Climate Action Heroes“ eine Reihe von Themen – von Frieden über Klimaschutz bis zur Kreislaufwirtschaft –auf der Konferenz diskutieren. Im Zentrum stehen heuer erneut Lösungen für die fortschreitende globale Klimakrise.

Gästeliste. Die Liste an geladenen Rednern ist lang und prominent: Neben Schwarzenegger und Bundespräsident Alexander Van der Bellen sollten unter anderem auch Klimaministerin Leonore Gewessler, sowie ihre Amtkollegin aus Pakistan und der kirgisische Präsident Sadyr Zhaparov teilnehmen.