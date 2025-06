Selenskyi bei VdB in Hofburg

Unter strikten Sicherheitsvorkehrungen wird der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj am Montag in Wien erwartet. Wen er trifft und worum es geht

Es ist das erste Mal seit Start des ukrainischen Angriffskrieges in der Ukraine, das der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskyj, nach Österreich kommt.

Heftige Kritik im Vorfeld daran gab es - erwartungsgemäß - von FPÖ-Chef Herbert Kickl.

Treffen mit Kanzlern und Ministern

Aus Sicherheitsgründen wurde im Vorfeld der Besuch in Wien zwar nie offiziell bestätigt, aber der Präsident der Ukraine, der bereits die meisten EU-Staaten besucht hatte, soll am Montag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg empfangen werden. Bei diesem Treffen soll auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger teilnehmen, die in ihrer kurzen Amtszeit bereits zwei Mal die Ukraine besucht hatte.

Danach soll es für Selenskyj dann weiter in das Kanzleramt - gleich gegenüber von der Hofburg - zu Bundeskanzler Christian Stocker gehen. Bei diesem Treffen - hier soll es stark um den Wiederaufbau der Ukraine und Wirtschafts-Kooperationen gehen - werden auch SPÖ-Infrastrukturminister Peter Hanke und ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer erwartet.