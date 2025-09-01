Sigi Maurer attackiert Wiederkehr frontal: "Komm aus Sommerpause"

Polit-Knaller um den Lehrermangel. Die Grünen gehen gegen den Bildungsminister vor: "Er muss endlich aus der Sommerpause kommen und die massiven Probleme anpacken"

Zum Schulstart im Osten des Landes attackiert die stellvertretende Klubobfrau und Bildungssprecherin der Grünen, Sigi Maurer, "die offensichtliche Planlosigkeit von Bildungsminister Christoph Wiederkehr".

"Dramatischer Lehrermangel"

Die Schulen starten ins neue Jahr mit einem "dramatischen Lehrermangel", aber das Bildungsministerium bleibe untätig. „In der ZIB2 konnte der Minister nicht einmal beantworten, ob es überhaupt in jeder Klasse eine Lehrerin oder einen Lehrer geben wird. Eltern müssen ihre Kinder in Schulen schicken, in denen schlicht das Personal fehlt – das ist ein unhaltbarer Zustand“, klagt Maurer.

"Kein Plan - außer Gehalt kürzen"

Besonders scharf kritisiert Maurer, dass Wiederkehr auch keinerlei langfristige Strategie gegen den Lehrermangel vorweisen könne.

Maurer verweist dabei unter anderem auf die Forderung der NEOS, die Gehaltsabschlüsse für den öffentlichen Dienst nachträglich zu kürzen: „Das was vom Bildungsminister hängen bleibt, sind seine Vorschläge Lehrerinnen und Lehrern ihr Gehalt zu kürzen und sie zusätzlich zum Unterricht in der Sommerschule zu verpflichten. Wie will Christoph Wiederkehr mit solchen Ideen den Lehrberuf wirklich attraktiver gestalten und nachhaltig mehr Menschen dafür begeistern? Das grenzt an Realitätsverweigerung.“