So viele hundert Euro verlieren Familien: Kogler nennt Kanzler "sarkastisch"

Ex-Vizekanzler und Grünen-Boss Werner Kogler attackiert die Regierung frontal: "Die Familien verlieren hunderte Euro".

Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag, Schulstartgeld - wenn das nicht erhöht wird, verlieren viele Familien hunderte an Euro im Jahr. Denn die Inflation steigt, das Geld wird immer weniger wert. "Ohne Inflationsausgleich haben die Familien höhere Kosten, aber keinen Ausgleich", so die Grünen.

"Sarkastisch"

Zu den Spar-Plänen der Regierung äußerte sich Grünen-Chef Werner Kogler am Donnerstag: "Durch das Aussetzen der Anpassung verlieren Familien hunderte Euro." In Richtung von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) sagte Kogler: "Natürlich kann man sagen, es wird nichts gekürzt. Das ist aber etwas sarkastisch."

Familie mit zwei Kindern verliert hunderte Euro

Streicht die Regierung die automatische, jährliche Anpassung der Familienbeihilfe, des Kinderabsetzbetrags und des Schulstartgeldes an die Teuerung, bedeutet das erhebliche Einbußen für Familien. Eine Familie mit 2 Kindern verliert etwa kommendes Jahr 165 Euro, 2027 ist der Verlust mit 291 Euro beinahe doppelt so hoch. Setzt die Regierung die Valorisierung sogar bis 2029 aus, bedeutet das für sie Einbußen in Höhe von 512 Euro.

Kogler rechnet: "Allein 2027 fehlen Familie mit vier Kindern 628 Euro"

Kogler rechnet vor: "Im Jahr 2027 verliert eine Familie mit einem Kind 141 Euro, mit 2 Kindern 291 Euro, mit vier Kindern 628 Euro."

Er bezieht sich auf Zahlen des gewerkschaftsnahen Momentum Institut. "Die SPÖ wird diese Zahlen sicher nicht anzweifeln", sagt Kogler. Und fügt an: "Hallo Sozialdemokratie!"

Laut Analyse des Momentum Institut verlieren vor allem Frauen: Wird bei der Inflationsanpassung der Familienbeihilfe gespart, indem sie ausgesetzt wird, trifft die Maßnahme Frauen mit 54 Prozent deutlich stärker als Männer (46 Prozent). Eine Einsparung bei dem Kinderbetreuungsgeld geht zu 94 Prozent zu Lasten der Frauen. Auch eine fehlende Inflationsanpassung des Kinderabsetzbetrags belastet Frauen mit 55 Prozent deutlich stärker.