Song Contest: Kommt Ausnahme für Sonntags-Shopping?

Die Wiener Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) spricht sich für eine Sonn- bzw. Feiertagsöffnung der Geschäfte während des Song Contests im kommenden Jahr aus.

Im Interview in der ORF-Sendung "Wien Heute" empfahl sie eine temporäre Regelung in dieser Zeit. Die drei Shows finden am 12. und 14. (Halbfinale) sowie am 16. Mai 2026 (Finale) statt. Der 14. Mai fällt mit Christi Himmelfahrt auf einen Feiertag.

Eine Öffnung am Donnerstag und am Sonntag würde die Gelegenheit bieten, die Wertschöpfung "auch wirklich abzuholen", gab Emmerling zu bedenken. Touristinnen und Touristen würden nämlich nicht nur Souvenirs kaufen wollen. Bei Gesprächen über eine mögliche Umsetzung müssten auch die Sozialpartner dabei sein, betonte sie.

Sonderregelung bei der Fußball-EM

Debatten um eine Öffnung der Geschäfte an Sonntagen gibt es in Wien schon seit vielen Jahren. Forderungen in diese Richtung betreffen meist eine mögliche Tourismuszonenregelung. Eine Sondergenehmigung wurde ebenfalls schon einmal erteilt: Bei der Fußball-EM 2008 durfte der Handel am Sonntag aufsperren, wobei einige Branchen ausgenommen waren.

Auch für eine generelle Öffnung abseits der Debatte um den Song Contest gibt es bereits Pläne. SPÖ und NEOS haben sich im aktuellen Regierungsprogramm darauf geeinigt, dass zumindest Eigentümern ermöglicht werden soll, dass sie selbst am Sonntag im Geschäft stehen dürfen. Hier wurden ebenfalls Verhandlungen mit den Sozialpartnern angekündigt. Für eine generelle Öffnung der Geschäfte an Sonn- und Feiertagen hat sich zuletzt der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, ausgesprochen.

Die Gewerkschaft hielt dem entgegen, dass der bei weitem überwiegende Teil der Beschäftigten im Handel einen derartigen Schritt ablehnt. Auch im Büro von Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) betont man, dass die Sonntagsöffnung derzeit "kein Thema" ist - abgesehen von dem im Koalitionspapier vereinbarten Standpunkt.