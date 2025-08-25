Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
Disqualifikation! 1. Aufreger um Song Contest in Wien

Aus für Lettin

Disqualifikation! 1. Aufreger um Song Contest in Wien

25.08.25, 11:35
Teilen

Kaum wurde der Song Contest mit Austragungsort Wien fixiert, gibt es bereits den ersten Skandal

Es ist Lettland, das für den ersten Aufreger beim Eurovision Song Contest 2026 verantwortlich ist. Zwar hat dort noch nicht einmal der Auswahlprozess für die Teilnahme begonnen, aber eine Kandidatin ist bereits disqualifiziert.

Sängerin Diona Liepina hatte sich mit ihrem Song für die lettische Entscheidungs-Show "Supernova 2026" beworben. Teilnehmen dürfen aber nur Songs, die erst nach dem 1. September ihre Veröffentlichung haben. Pech für Diona, denn einer ihrer Produzenten hat bereits Teile des Songs in einem Sneak-Peak-Video veröffentlicht. Fazit: Disqualifikation!

"Das Lied, das für Supernova bestimmt war, wurde geleakt. Ohne meine Erlaubnis veröffentlicht" ärgert sich Diona auf Instagram. Davon unterkriegen lässt sie sich aber nicht. "Aber jedes Ende ist ein neuer Anfang!", postete sie weiter.

Wer letztendlich Lettland beim ESC vertritt, wird sich erst gegen Jahresende entscheiden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden