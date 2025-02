SPÖ-Attacke auf Blau-Schwarz: "Feilschen wie am Basar"

Jetzt kommt Kritik von der SPÖ an den Verhandlern.

Während Blau und Schwarz um eine Zusammenarbeit ringen, teilt die politische Konkurrenz mächtig gegen FPÖ und ÖVP aus.

Heftige Attacke

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim attackierte die Freiheitlichen und die Volkspartei scharf und direkt: "FPÖ und ÖVP feilschen wie am Basar um Macht und Posten. Ein derart unwürdiges Schauspiel hat es in Österreich noch nie gegeben. Blau-Schwarz geht es nicht um das Wohl des Landes und der Menschen, sondern nur um Posten, Macht und Parteiinteressen. Blau-Schwarz schadet dem Land und den Leuten und untergräbt das Ansehen der Politik in Österreich“, so Seltenheim.

"FPÖ demütigt die ÖVP"

Weiter meinte der SPÖ-Mann: "Die FPÖ demütigt die ÖVP am laufenden Band. Gleichzeitig sieht die ÖVP die Zusammenarbeit Österreichs mit ausländischen Nachrichtendiensten durch die FPÖ gefährdet. Die blau-schwarze Koalition ist krachend gescheitert, lange bevor an eine Angelobung überhaupt gedacht werden kann. Es ist höchste Zeit, dass FPÖ und ÖVP dieses Trauerspiel beenden."