Statt "Malle": ÖVP ködert deutsche Touristen mit Schnitzel

Die anti-deutsche Stimmung auf Mallorca hat nun eine diplomatische Reaktion ausgelöst – ausgerechnet aus Österreich.

Mit einem offenen Brief in der BILD richtet sich das Tourismusministerium direkt an deutsche Urlauber: „Kommt nach Österreich und macht Urlaub bei Freunden.“

Der Hintergrund: Auf der Baleareninsel häufen sich feindselige Parolen gegen deutsche Touristen. In der Kleinstadt Santanyí beschmierten Unbekannte Fassaden und Autos mit Sprüchen wie „Deutsche raus“ oder „Ausländische Käufer fahrt zur Hölle“. Auch an den Stränden werden Urlauber zunehmend angefeindet. Die Wut der Einheimischen richtet sich gegen steigende Immobilienpreise und Wohnungsnot – verantwortlich gemacht werden ausländische Investoren und Besucher.

Während der Konflikt auf Mallorca auch die deutsche Politik beschäftigt, setzt Österreich auf eine andere Tonlage: Freundschaft statt Feindseligkeit. Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) spricht in ihrem Brief von einer tiefen Verbindung zwischen beiden Ländern – der sogenannten DÖF, der Deutsch-Österreichischen Freundschaft.

"Echte Freundschaft"

„Österreich und Deutschland, das ist mehr als Nachbarschaft. Es ist eine Freundschaft. Eine, die man schmeckt, spürt und hört: Beim ,Griaß eich‘ in den Bergen, bei der ,Kaspressknödel-Suppe‘ auf der Hütte und beim Lächeln der Gastgeber“, so Zehetner.

Mit dem Brief will das Tourismusministerium deutschen Urlaubern Mut machen – und sie zugleich nach Österreich einladen. Egal ob Wandern in den Alpen, Familienurlaub auf dem Bauernhof oder ein Städtetrip nach Wien, Salzburg oder Graz: „Deutsche Gäste sind bei uns herzlich willkommen“, so die klare Botschaft.

Zugleich verweist Zehetner auf die touristische Bedeutung deutscher Besucher für Österreich – sie seien nicht nur willkommen, sondern ein „wichtiger Beitrag zur touristischen Wertschöpfung“.

Die Botschaft ist eindeutig: Während Mallorca seine deutschen Gäste zunehmend vor den Kopf stößt, rollt Österreich den roten Teppich aus. Mit Schnitzel, Seen – und echter Herzlichkeit.