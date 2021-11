Strache Buch: Die besten Passagen

Abrechnung mit falschen Partei-Freunden und Gudenus.

Über falsche Freunde: Im Lauf der Zeit hatte es sich eingebürgert, dass sich uns auch Freunde und Mitstreiter aus der Partei anschlossen, die mit uns flogen, vor Ort in der Nähe wohnten und sich auch während des Urlaubs in unserem Umfeld aufhielten. Zu den üblichen Gästen gehörten etwa Harald Stefan..., Christian Höbart ..., Udo Guggenbichler, Andreas Karlsböck, Dominik Nepp, Johann Gudenus, Maximilian Krauss, Udo Landbauer, Hans Tschürtz.... Heute distanzieren sich einige von ihnen von den gemeinsamen Aufenthalten auf der balearischen Urlaubsinsel (Ibiza/Anm.) .... Damals ließen sie keine Gelegenheit ungenutzt, um in entspannter Atmosphäre die Nähe des Parteichefs zu suchen und quasi nebenbei die eigene Karriere zu fördern...



