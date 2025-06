Alarm um Teenie-Täter: Strafanzeigen verdoppelt!

Die Jugendkriminalität explodiert noch stärker als zuletzt befürchtet - die Zahl der Anzeigen gegen 10- bis 14 Jährige stiegen um 93 %. Noch krasser die Entwicklung in Wien.

Wien. Während eine Straftat durchwegs migrantischer Jugendlicher die andere jagt, hat Innenminister Gerhard Karner in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung an die grüne Justizsprecherin Agnes Sirkka Prammer (wieder einmal) eine politische Bombe platzen lassen. Laut der aktuellen Anzeigenstatistik steigt die Jugendkriminalität viel stärker als zuletzt bekannt. Größtes Problem: Intensivtäter (und -täterinnen) unter 14 Jahren mit vielen Straftaten. In dieser Gruppe haben sich die Anzeigen verdoppelt.

Hier die Statistik:

© BMI

© BMI

Und das steckt hinter den Zahlen:

+ Die Zahl der Anzeigen mit Täterinnen und Tätern unter 10 Jahren bleibt im Vergleich zu 2018 praktisch gleich, damals waren es 990 Anzeigen, 2024 sind es 846 gewesen.

+ Aber: Zwischen 10 und 14 Jahren sind die Delikte explodiert: 2018 gab es 6.243 Anzeigen - im vergangenen Jahr waren es schon 12.049, also um 93 % mehr. Karner berichtet von mehreren Intensivtätern, gegen die 50 und mehr Anzeigen erstattet wurden.

+ Mädchen und Burschen: Bei den männlichen Jugendlichen stiegen die Anzeigen um 106 %, bei den Mädchen gab es immerhin eine Steigerung von 53 %.

Bei Burschen unter 14 in Wien um 264 % mehr Anzeigen

+ Hauptbrennpunkt sind die männlichen Zuwandererkids in Wien: Hier legten die Anzeigen seit 2018 um 264 % zu. Zuwächse um rund 100 % gibt es aber auch in Oberösterreich und der Steiermark.

+ Nimmt man alle jugendlichen Straftäterinnen und -täter unter 18 Jahren zusammen, dann gibt es einen Anstieg um immerhin 32 %.

Was ist ein "Systemsprenger"?

Karner dazu: "Die Ermittlungstätigkeit im Bereich der Jugendkriminalität zeigt, dass oftmals kleine Gruppen von minderjährigen Tatverdächtigen für eine überproportionale Anzahl an strafbaren Handlungen verantwortlich sind." Intensivtäter seien Jugendliche mit mehr als 5 Anzeigen im Jahr, erreichen einzelne mehr als 50 Anzeigen, spreche man von Systemsprengern", so Karner.