Streit um Business-Class-Flüge: FPÖ geht auf Ministerin los

Laut Spesenabrechnung schlug ihre Reisetätigkeit mit 260.000 Euro zu Buche – Spitzenwert unter den Regierungsmitgliedern. Besonders brisant: Auf drei Kurzstreckenflügen saß die Ministerin in der Business Class.

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (41) hält die Erklärung der Außenministerin für vorgeschoben. Offiziell hieß es, die Business-Class-Buchungen seien nur erfolgt, weil die Economy-Class ausgebucht gewesen sei. Doch Schnedlitz zweifelt daran: „Von wegen Economy immer restlos ausgebucht – laut ihrer eigenen Anfragebeantwortung sind bei jeder einzelnen Reise sämtliche Mitarbeiter Economy geflogen, während sich die feine Ministerin selbst immer in der Business Class breitgemacht hat.“

Der Freiheitliche spottet weiter: „Egal, wie groß der Mitarbeiterstab war – für alle hat es im selben Flugzeug Plätze in der Economy gegeben, nur für die Ministerin nicht. Damit hat sie ihre eigene Ausrede schwarz auf weiß widerlegt. Das glaubt doch kein Mensch!“

Das sagt das Außenministerium:

Aus dem Außenministerium kommt prompt die Verteidigung. Man betont, das Ressort sei aufgrund des „weltweiten Tätigkeitsbereichs“ und der „oft hohen Dringlichkeit“ besonders stark auf Flugreisen angewiesen. Dabei würden die Prinzipien der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Transparenz eingehalten. Auf Kurzstrecken nutze die Ministerin „grundsätzlich Economy“. Nur wenn diese tatsächlich vollständig ausgebucht sei, werde auf Business Class ausgewichen.

Konkret sei das im letzten Quartal bei drei von insgesamt 26 Flügen der Fall gewesen – etwa auf dem Rückflug aus Israel im Juni nach iranischen Angriffen, als sämtliche Economy-Plätze vergriffen gewesen seien. Ebenso habe es auf einer Strecke nach Luxemburg sowie auf dem Rückweg von Skopje nach Wien keine Alternative gegeben.

Damit ist klar: Während die FPÖ von Luxusreisen auf Staatskosten spricht, verweist das Außenministerium auf Ausnahmesituationen. Die politische Schlammschlacht dürfte dennoch weitergehen.