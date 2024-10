Tanner fährt "Großaufgebot" für Nationalfeiertag auf

Auch heuer lädt das Bundesheer wie gewohnt zu einer Informations- und Leistungsschau am Nationalfeiertag. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) will ein "Großaufgebot" auffahren.

Am Nationalfeiertag wird das Bundesheer wie gewohnt in Wien und diesmal auch in Salzburg zu einer Informations- und Leistungsschau laden. Es sei ein "wichtiger Tag", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz am Wiener Heldenplatz. Deshalb werde ein "Großaufgebot" gefahren, das Heer wolle "zeigen, was es kann". Neben der Angelobung Hunderter Rekrutinnen und Rekruten soll auch neue Gerätschaft präsentiert werden.

Anlandung des AW169 "Lion" Hubschraubers am Mittwoch am Wiener Heldenplatz anlässlich des bevorstehenden Nationalfeiertags © APA/GEORG HOCHMUTH ×

Der Nationalfeiertag erinnere an die Neutralität, die nach wie vor die österreichische Identität präge, so Tanner. Bedanken wollte sich die Ministerin beim ORF für die "besondere Kooperation" zu diesem Anlass. Eine Einladung sprach sie an vor allem junge Menschen auf Jobsuche aus. Das Bundesheer wolle überzeugen, ein "attraktiver Dienstgeber" zu sein. Am Mittwoch gibt es am Heldenplatz auch eine Karriereplattform vom Verteidigungsministerium, dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) und der Bildungsdirektion Wien.

Lageplan für den Nationalfeiertag. © Bundesheer.at ×

Programm am Nationalfeiertag. © Bundesheer.at ×

"Lion" und "Skyranger" werden präsentiert

Es sei die 29. Leistungsschau dieser Art, sagte der Militärkommandant von Wien Kurt Wagner. Dazu komme diesmal das Angebot speziell für Lehrlinge. Ein "Bundesheer zum Anfassen" solle es geben. Neu unter den präsentierten Waffen und Fahrzeugen sei der Hubschrauber "Lion" und das Flugabwehrsystem "Skyranger". Bereits am Freitag lädt das Heer zum Tag der Schulen, am Samstag folgt das Hauptprogramm. Um 11 Uhr startet die Angelobung für rund 1.100 Rekruten und etwa 25 Rekrutinnen. Die Leistungsschau in der Innenstadt geht auch am Sonntag weiter.

In Salzburg öffnet diesmal die Schwarzenberg-Kaserne ihre Tore. Dort werden rund 700 neue Soldatinnen und Soldaten angelobt. Zu den "Highlights" gehöre auch die Gefechtsvorführung der Einsatzkräfte, so Militärkommandant Peter Schinnerl. Außerdem gibt es einen Flaggensprung und Flüge der Luftstreitkräfte.

Gemeinsam mit dem ORF organisiert wird die Aktion "Wir bewegen Österreich". Ziel sei, "Bewegung und Gesundheit ins Bewusstsein" zu rücken, sagte der ORF-Manager Pius Strobl. Er sprach von einer "lange gelebten und schönen Tradition" der Fernsehübertragungen vom Nationalfeiertag. Teil des Programms ist ein Spaziergang um den Ring mit Start beim Burgtheater um 13 Uhr.