zib2
© ORF (Screenshot)

ZIB2-Fehler

Technische Panne beim ORF: Wolf ohne Licht! Spricht von "Loch"

15.09.25, 22:00
Die Einleitung der ZIB2 ging furchtbar schief. Armin Wolf versuchte zu retten, was zu retten ist.

Zum Start der ZIB2 stand ORF-Star Armin Wolf völlig im Dunkeln. Die typischen Schlagzeilen zu Beginn der Show waren ausgefallen, die Scheinwerfer nicht eingeschaltet. Ohne Intro musste Wolf also direkt ins TV-Erlebnis der anderen Art starten.

"Unsere Schlagzeilen hat leider gerade ein böses technisches Loch verschluckt. Wir beginnen deshalb gleich mit der Innenpolitik." Zu Beginn ist Wolf nicht zu sehen, steht im dunklen Studio etwas verloren wirkend im Hintergrund.

Hier steht Armin Wolf völlig im Dunkeln

zib2
© ORF (Screenshot)

"Das bei einer Milliarde Budget"

Ein Facebook-Kommentator tobt: "Das bei einer Milliarde Euro Budget." Schon am Mittag waren im Parlament die ORF-"Haushaltsgebühren" Thema. Ein Volksbegehren fordert die Abschaffung. FPÖ-General Christian Hafenecker spricht gar von einer „System-Propaganda-Anstalt".

Lichtblick im Dunkeln: Das Parlament beschloß heute Änderungen bei der ORF-Gebühr. Zahlungen per Erlagschein sind künftig in Raten möglich.

