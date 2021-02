Tirol-Hammer: So begründet Kurz die Maßnahme

Tirol wird ab Freitag für zehn Tage mit Testpflicht belegt - Osttirol ist ausgenommen.

Kurz begründete die Maßnahme damit, dass vor allem der Impfstoff von Astra Zeneca bei der südafrikanischen Variante eine deutlich geringere Wirksamkeit zeige. Es müsse alles getan werden, um die Ausbreitung dieser vor allem im Bezirk Schwaz auftretenden Variante in Tirol und auf andere Teile Österreichs zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen. "Wir müssen die Variante besiegen!", betonte Kurz in der Pressekonferenz am Dienstag. "Die südafrikanische Variante darf sich nicht durchsetzen", so der Bundeskanzler. Die Folgen wären dramatisch.

Reichen die Maßnahmen?

In der Pressekonferenz zur Testpflicht in Tirol antwortete der Kanzler auf die Frage, ob die Maßnahmen reichen würden: "Die Maßnahmen gehen in die richtige Richtung." Er warnte aber davor, dass sich die Variante in Tirol durchsetzt und der Impfstoff dann nur sehr eingeschränkt wirkt. "Dann wirft uns das um Monate zurück", so der Kanzler.

"Die Vorbereitung benötigt einige Tage", sagte Kurz – darum gelte die neue Regeln ab Freitag. Es gibt aber bereits jetzt eine Empfehlung, Reisen zu unterlassen, betonte der Kanzler heute.