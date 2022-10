Schafferer hielt das Grundstück des Wiesenhofs für Zelte nicht geeignet, immerhin könne dort innerhalb einer Woche ''locker ein Meter Schnee liegen''.

Absam. Ab Donnerstagmittag werden am Gelände der Polizeischule Wiesenhof in Absam (Bezirk Innsbruck-Land) nahe Innsbruck Zelte für Asylwerber aufgebaut. Wie es seitens der Bundesbetreuungsagentur (BBU) zur der APA hieß, werden zwölf Zelte aufgestellt, die für je acht Menschen Platz bieten. Sobald die Zelte fertig aufgestellt sind, sollen Menschen - vermutlich ab Freitag - Quartier beziehen. Ein BBU-Sprecher räumte ein, dass es sich dabei um "keine optimale Unterbringung" handle.

Die dort untergebrachten Menschen werden wohl die Sanitäranlagen der Polizeischule verwenden müssen, denn "dort gibt es leider nicht mehr Infrastruktur". Die Polizeischule liegt weit abgelegen vom Absamer Dorfzentrum auf rund 900 Metern Seehöhe. Es handle sich um eine "Notsituation" und es gehe darum, "Obdachlosigkeit zu vermeiden", sagte Thomas Fussenegger von der BBU. Viele Menschen hätten noch "nicht realisiert, dass die Bundesunterkünfte nicht ausreichen". Weitere Zelte in Tirol seien daher nicht ausgeschlossen.

Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) hatte am Mittwoch gegenüber der APA von einer "humanitären Katastrophe" für die Betroffenen gesprochen, wenn man sie zu dieser Jahreszeit in Zelten unterbringen würde. Zudem hatte sie weitere Unterkünfte des Landes in Aussicht gestellt. Für die BBU kam dies allerdings "zu spät. Wir brauchen dringend Plätze". Flüchtlinge aus der Ukraine würden dort nicht untergebracht.

Bürgermeister: Asyl-Zelte zu dieser Jahreszeit ''Schnapsidee''

Gar nicht angetan von der Vorgehensweise des Bundes zeigte sich auch der Absamer Bürgermeister, Manfred Schafferer (SPÖ). Für ihn handle es sich bei einem Zeltlager um einen Schwarzbau, meinte er. Ihm lag bis Mittwochabend auch noch keine Bauanzeige vor. "Ich kann das als Bürgermeister also nicht genehmigen", sagte er im APA-Gespräch. Zelte am Grundstück des Wiesenhofs, "in dieser exponierten Lage, in dieser Jahreszeit", zu errichten, hielt Schafferer für eine "Schnapsidee", wie ihn "orf.at" zitiert. Er weist darauf hin, dass dort auch im Herbst innerhalb einer Woche "locker ein Meter Schnee liegen" könne und stellte infrage, "ob die Zelte eine Schneelast überhaupt tragen können". Auch solche Fragen seien im Zuge einer Bauanzeige einzubringen.

Schafferer werde laut "orf.at" "alle rechtlichen Möglichkeiten durchspielen". Er bezichtigte den Bund einer "schnellen Husch-Pfusch-Nacht-und-Nebel-Aktion".