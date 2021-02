Statement aus Tirol ;) - So titelt der Kabarettist Thomas Stipsits sein knapp 2-minütiges Facebook-Video, indem er einen Tiroler imitiert und einige Tipps für den Landeshauptmann parat hat.

Mittels Facebook-Video spricht der Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits über Tirol und dessen Krisenmanagement. Er imitiert dabei einen Tiroler mit starkem Akzent und gibt auch "Tipps" an den Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

"Mehr Sex als ein Schilehrer"

"Wir müssen wie der Löwe sein, Günther! In der Brunftzeit, da hat er 50-Mal am Tag Sex! Das hat nicht einmal ein Schilehrer!", lautet etwa ein Ratschlag des Kabarettisten an den Tiroler Landeshauptmann. Zum Schluss kommt noch ein Appell an die Tirol-Kritiker: "Wir machen das schon, so wie wir das wollen! Da braucht keiner von Wien kommen, mit einem großen Kopf. Also, lasst´s uns in Ruhe, wir machen das ja schon!"

User feiern Fake-Dialekt

Die Facebook-Community feiert das Video des Kabarettisten. Ein User kommentiere etwa: "Satire mit viel Wahrheit, außer 40x Sex am Tag, danke Thomas" Auch der imitierte Dialekt des Obersteirers ist offenbar sehr gelungen: "Du redest so unverständlich wie ein echter Tiroler!", meint etwa ein Kommentator.