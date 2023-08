Die Beziehung von Georg Dornauer mit Alessia Ambrosi von der italienischen Rechtspartei Fratelli D'Italia schlägt hohen Wellen. Dass zuletzt auch noch intime Fotos auftauchten, stößt dem Tiroler SPÖ-Chef sauer auf.

Bereits seit 2019 sind Georg Dornauer und Alessia Ambrosi zusammen, doch erst vor kurzem machte die Meloni-Politikerin die Beziehung in einem Interview mit dem "Corriere del Trentino" offiziell. Ein Linker und eine Rechte – die Meldung wirbelte in Polit-Österreich ordentlich Staub auf. Für zusätzlichen Wirbel sorgte Ambrosi dann auch noch mit freizügigen Fotos auf Instagram.

Ein Bild zeigte die beiden knutschend in Badekleidung am Strand, in einem weiteren Selfie-Schnappschuss schwimmen beide im Pool mit Sonnenbrillen. Die Schlagzeilen um die Fotos sind Dornauer aber so gar nicht recht – denn seine Partnerin postete die intimen Einblicke offenbar ohne sein Wissen und Einverständnis.

"Fotos gegen meinen Willen erschienen"

"Diese Urlaubsfotos sind gegen meinen Willen in der Öffentlichkeit erschienen, zumal ich es auch weiterhin wie bisher halte – Politik ist Politik und privat ist privat", sagte Dornauer der "Tiroler Tageszeitung". Mehr werde er zu der Causa nicht mehr sagen. Ob die Instagram-Bilder nun auch für beziehungsinternen Wirbel zwischen Dornauer und Ambrosi sorgen?