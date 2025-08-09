Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
"Traumberuf!" Bundesheer sucht mehr Piloten
© APA

Großer Bedarf

"Traumberuf!" Bundesheer sucht mehr Piloten

09.08.25, 07:32 | Aktualisiert: 09.08.25, 08:42
Teilen

Das Bundesheer ist auf der Suche nach neuen Piloten.  

Der größte Bedarf besteht derzeit im Hubschrauber-Bereich. Aber auch für Kampf- und Transportflugzeuge werden Piloten gesucht. Dabei gelten durchaus anspruchsvolle Voraussetzungen.

Für die Piloten-Laufbahn kann man sich bereits vor dem Einrücken in den Grundwehrdienst bewerben. Damit die Ausbildung begonnen werden kann, wird neben psychischer und physischer Fitness eine abgeschlossene Lehre oder ein Fachschulabschluss sowie mindestens Wertungsziffer sieben vorausgesetzt. Um Pilot des Eurofighter zu werden, wird darüber hinaus die Matura benötigt. Es dürfen keine Vorstrafen vorhanden sein, weiters muss der Bewerber farbtauglich sein und darf maximal fünf Dioptrien haben.

Ausbildung mindestens drei Jahre

Wer das Auswahlverfahren besteht, durchläuft eine mehrstufige Ausbildung, die mindestens drei Jahre dauert: Von der allgemeinen Kaderanwärterausbildung über praktische Flugschulungen bis hin zur Spezialisierung als Einsatzpilot auf Hubschrauber, Transport- oder Kampfflugzeugen. Ab dem siebenten Monat verdienen Flugschüler rund 3.000 Euro brutto - als vollausgebildete Einsatzpiloten sind es ab dem ersten Jahr 7.160 Euro brutto.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betonte in einer Aussendung, dass die Luftstreitkräfte derzeit mit neuen Flugzeugen und Hubschraubern modernisiert würden. Sie freue sich über alle, die diesen Weg wählten, um ihrem Land zu dienen und eine gute Ausbildung zu bekommen: "Pilot beim Bundesheer zu sein ist ein Traumberuf."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden