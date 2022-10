× Stimmung: 53% pessimistisch

Ukraine-Krieg und Teuerung lassen Stimmung im Land in den Keller rasseln.

Wien. Viel pessimistischer können die Österreicherinnen und Österreicher wohl nicht mehr in die Zukunft schauen. Laut aktueller Lazarsfeld-Umfrage sehen mehr als die Hälfte – konkret 53 % – mit Pessimisus in die kommenden 12 Monate: das hat fatale Auswirkungen und läuft wirtschaftlich auf eine Rezession hinaus. Denn schon sagen 67 % – also mehr als zwei Drittel –, dass sie ihr Ausgabeverhalten ändern wollen, sprich weniger Geld ausgeben werden.

Einkommenssicherheit. Wenn es etwas Gutes gibt: Zweifel am Sozialstaat gibt es zwar, allerdings nicht als Massenphänomen. Zwar ist die Zahl jener, die um ihre Einkommenssicherheit bangen, auf 20 % gestiegen – 50 % sehen sich aber nicht gefährdet und auf der sicheren Seite.