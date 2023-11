Umfrage: FPÖ weiter klar Erste

In der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage gibt es schlechte Nachrichten für ÖVP und SPÖ.

In der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 und oe24.TV (Befragungszeitraum: 27.10 bis 30.10.2023, Online, 2000 Befragte geglättet) legt die FPÖ innerhalb der Schwankungsbreite einen Prozentpunkt dazu. In der Sonntagsfrage – wenn am Sonntag Nationalratswahlen wären – würden die Blauen demnach auf 30 Prozent kommen.

ÖVP käme nur auf 20 Prozent

Die SPÖ wäre mit 24 Prozent – unverändert zur letzten Umfrage – Nummer zwei und die ÖVP mit 20 Prozent auf Platz drei. Auch sie hat sich im Vergleich zur Vorwoche nicht bewegt.

Die Neos (minus ein Prozentpunkt) würden mit elf Prozent vor den Grünen liegen, die weiterhin neun Prozent erhalten würden.

Kickl führt in Kanzlerfrage vor Nehammer

Selbst in der fiktiven Kanzlerfrage – wenn man Kanzler direkt wählen könnte – führt der polarisierende FPÖ-Chef Herbert Kickl laut Lazarsfeld-Umfrage mit 28 Prozent (minus ein Prozentpunkt) deutlich. ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer – er legt im Vergleich zur letzten Umfragen zwei Prozentpunkte dazu – würden demnach 23 Prozent direkt zum Regierungschef wählen.

SPÖ-Chef Andreas Babler käme auf 20 Prozent (minus ein Prozentpunkt), Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger auf zehn Prozent und Grün-Vizekanzler Werner Kogler auf acht Prozent.

In Sachen Vertrauenswürdigkeit haben alle Parteien ein Problem: 61 Prozent sehen die FPÖ als „nicht vertrauenswürdig“ an. Hier hat die SPÖ mit 50 Prozent („nicht vertrauenswürdig“ noch den besten Wert.