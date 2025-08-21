Alles zu oe24VIP
Van der Bellen

Politik

Van der Bellen: Urlaubsgrüße mit "Juli" aus dem Hochgebirge

21.08.25, 11:48 | Aktualisiert: 21.08.25, 13:12
Wie andere Spitzenpolitiker urlaubt Alexander Van der Bellen in Österreich.

Traditionell verbringt das Staatsoberhaupt einige Tage am Attersee, aktuell sind Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer allerdings in Tirol, konkret in der Heimat des Präsidenten, im Kaunertal.

Bellen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seinem Heimatort Kaunerberg in Tirol mit Ehefrau Doris Schmidauer. 

© Hofburg

Am Donnerstag postete der Bundespräsident auch einige Fotos auf Facebook. Darauf zu sehen: VdB - ganz "Bergfex" - mit Wanderstecken und seine Frau Doris bei strahlendem Wetter.

Juli

Präsidenten-Hund "Juli" beim Bad in einem Gebirgsbach.

© Hofburg

Doch auch Präsidentenhund "Juli" hat einen nassen Auftritt in einem Gebirgsbach.

