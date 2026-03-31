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Babler
© APA/HELMUT FOHRINGER

Unterlassung

"Vulgäre Beschimpfungen": SPÖ-Babler klagt Gerald Grosz

Von
31.03.26, 13:21 | Aktualisiert: 31.03.26, 14:26
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Aufregung im politischen Wien: Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) klagt den Polit-Blogger Gerald Grosz. 

Der rote Vizekanzler Andreas Babler klagt den ehemaligen blauen und orangen Politiker und jetzigen Blogger Gerald Grosz.

"Vulgäre Beschimpfungen"

Wie aus der Klageschrift, die oe24 vorliegt, hervorgeht, klagt SPÖ-Chef Babler Grosz wegen Ehrverletzung: "Der Kläger (Babler, Anm. d. Red.) wurde durch vulgäre Beschimpfungen in seiner Ehre verletzt", schreiben die Babler-Anwälte unter anderem.

© oe24

Worum es geht: Babler fordert von Grosz die Unterlassung von Aussagen, die der rote Chefanweiser als “unwahr und ehrenrührig" ansieht. Der Vizekanzler fühlt sich “öffentlich beschimpft und verspottet."

Nach rund 365 Tagen 

Dass sich Babler herabgesetzt und in seiner Ehre verletzt sieht, geht auf Aussagen von Grosz zurück, die fast auf den Tag genau ein Jahr alt sind. Nach rund 365 Tagen Bedenkzeit flattert Grosz nun die Klage des Vizekanzlers ins Haus.

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"Das ist mein Oscar fürs Lebenswerk"

Der Polit-Blogger aus der Steiermark zeigt sich davon wenig beeindruckt. In einer Aussendung erklärt er: “Das ist mein Oscar fürs Lebenswerk, von einem Politiker, den 90 Prozent der Österreicher mittlerweile aus guten Gründen ablehnen, geklagt zu werden. Bablers Politik selbst ist die größte Beleidigung für ihn und die Sozialdemokratie. Das steht zweifelsfrei fest. Und wenn Babler meint, die politische Debatte über sein fulminantes Scheitern vor Gericht zu ziehen, steht ihm das natürlich frei."

Heute antwortet Grosz 

Auf oe24.TV wird Gerald Grosz heute Abend im Kult-Duell mit Rudi Fußi ausführlich zur Babler-Klage Stellung nehmen. 

(Anmerkung: Aus medienrechtlichen Gründen wiederholt oe24 die inkriminierten Aussagen dieser Causa nicht.)

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