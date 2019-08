Wahl-Spot: Kurz und Hofer bei der Paar-Therapie

Am Donnerstag sorgte FPÖ-Chef Norbert Hofer mit einem Twitter-Posting noch für Verwunderung. Sebastian Kurz zu Besuch bei Norbert Hofer, ein Revival für Türkis-Blau? Der FPÖ-Chef empfing gestern einen Gast, der dem ÖVP-Chef von hinten zum Verwechseln ähnlich sieht: Doch: "Was hinter diesem Foto steckt, seht ihr demnächst", twittert Hofer augenzwinkernd.

Was hinter diesem Foto steckt, seht ihr demnächst ;-) pic.twitter.com/vIqsIZAc2A — Norbert Hofer (@norbertghofer) August 29, 2019

Am Freitag wurde das Rätsel nun gelüftet. Es handelt sich dabei um einen neuen FPÖ-Wahlclip, in dem Hofer und ein Kurz-Double bei einer Paartherapie Platz nehmen. Der FPÖ-Chef spricht dabei von einer „guten Beziehung“ mit wenigen Streitigkeiten. Kurz ergänzt, dass alles sehr harmonisch sei. „Wenn ich da an meine Beziehung vor zwei Jahren denke, das war eine echt zerüttete Geschichte mit dieser roten Prinzessin. Da ist am Ende gar nichts mehr gegangen.“

Die Paartherapeutin stellt dann fest. „Sie beide haben eine großartige Beziehung, kommen gut miteinander aus, respektieren einander, haben dieselben Ideen. Wollen Sie das wirklich riskieren nur wegen Ibiza? Sind Sie wirklich sicher, dass sie das wollen? Das kommt in den besten Beziehungen vor, dass man sich durch eine Dummheit vom richtigen Weg abbringen lässt."

Hofer wirbt dann für neuerliche Koalition mit der ÖVP: „Oft braucht es nur einen kleinen Schubser, um gemeinsam weiterzugehen“.