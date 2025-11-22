Wer folgt Mahrer als WKO-Chef?

Die Nachfolge von Harald Mahrer als WKO-Chef könnte bereits bald entschieden werden.

Eine ordentliches Gehaltsplus für die WKO-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sowie saftige Gagen-Erhöhungen für Funktionärinnen und Funktionäre kosteten WKO-Chef Harald Mahrer seinen Posten. Auch seine Ämter als Nationalbank- sowie Wirtschaftsbund-Präsident gibt er zurück.

ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker hat ein hohes Interesse daran, die Wirtschaftsbund-Posten - auch Generalsekretär Kurt Egger dürfte gehen - schnell neu zu besetzen. Der Wirtschaftsbund-Chef würde dann wohl auch WKO-Chef. Es gibt zwar Überlegungen, die Ämter zu trennen - Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) würde dann den Wirtschaftsbund führen -, das würde aber zu neuem Konfliktpotential führen.

Bleibt Schultz im Sattel?

Naheliegend wäre die Interims-Chefin von WKO und Wirtschaftsbund, Martha Schultz, fest zu installieren. Sie gilt als entscheidungsfreudig und ist eine "echte" Unternehmerin, was bei den Wirtschaftskammer-Mitgliedern gut ankommt. Ihre Tätigkeit im Seilbahn-Familienbetrieb müsste sie dann zwar zurückfahren, ihre Kinder könnten allerdings übernehmen.

Martha Schultz. © APA/HELMUT FOHRINGER

Gady und Ochsner als mögliche Nachfolger

Ebenso im Rennen für die Mahrer-Nachfolge ist der steirische Unternehmer Philipp Gady. Er hat allerdings erst heuer sein Amt als WKÖ-Vizepräsident zurückgelegt. Zudem hat er gerade seine Firma ausgebaut und Kinder. Ein Sprung an die Spitze der Wirtschaftskammer wäre allerdings reizvoll. Außenseiterchancen werden ihm jedenfalls zugesprochen.

Philipp Gady. © APA/GEORG HOCHMUTH

Eine weitere heiße Personalie um den Spitzenposten ist der Industrielle Karl "Kari" Ochsner. Er ist Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich.

Karl Ochsner. © APA/HANS PUNZ

In der Debatte um die Nachfolge werden auch Oberösterreichs Kammer-Chefin Doris Hummer sowie Vorarlbergs Kammer-Präsident Karl-Heinz Kopf genannt. Sie gelten allerdings eher als unwahrscheinlich.