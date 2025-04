Am 27. April wählt Wien. Nötig sind dazu nicht zuletzt Stimmzettel, sie werden bereits gedruckt. Grundsätzlich gibt es je einen für die Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl.

Jeder Wahlberechtigte darf zwei Exemplare ausfüllen, eines für die Gemeinderats- und eines für die Bezirksvertretungswahl. Naturgemäß sehen sie nicht überall gleich aus, denn: Die zur Wahl stehenden Listen sind je nach Wahlkreis bzw. Bezirk unterschiedlich, denn alle Parteien treten überall an. Sieben Parteien werden jedoch wienweit auf dem Stimmzettel stehen. Neben den Fixstartern SPÖ, ÖVP, Grüne, NEOS und FPÖ ist das etwa das Bündnis KPÖ und LINKS (KPÖ).

Für eine stadtweite Kandidatur auf Gemeinderatsebene mussten jene Parteien, die nicht im Stadtparlament vertreten sind, in allen der 17 Wahlkreise je 100 Unterstützungserklärungen sammeln.

Stimmzettel je nach Wahlkreis unterschiedlich

Zusätzlich zu den wienweiten Kandidaturen gibt es drei Listen, die nur in einigen Wahlkreisen am Stimmzettel zu finden sein werden: Die Partei SÖZ (Soziales Österreich der Zukunft) hat Wahlvorschläge für alle Wahlkreise ausgenommen Innen-West (besteht aus den Bezirken 7, 8 und 9), Hietzing und Döbling eingebracht. Die Liste PRO 23 tritt wieder in Liesing an, die Liste HERZ wiederum nur im Wahlkreis Favoriten.

Bei den Bezirksvertretungswahlen kann man sich in allen 23 Bezirken für SPÖ, ÖVP, Grüne, NEOS, FPÖ oder KPÖ entscheiden. Darüber hinaus gibt es eine größere Anzahl von Gruppierungen, die nicht in allen Bezirken ins Rennen gehen. Konkret haben 17 verschiedene Listen Wahlvorschläge mit ausreichend Unterschriften eingebracht, wobei einige sogar nur in einem einzigen Bezirk antreten wollen.

Rund 1,4 Mio. Wahlberechtigte

Bei der Gemeinderatswahl dürfen exakt 1,109.936 Personen ihre Stimme abgeben. Bei den BV-Wahlen werden es 1,374.712 Menschen sein, da auch 264.776 nichtösterreichische EU-Bürgerinnen und -Bürger zu den Urnen schreiten dürfen. Ausgefüllt werden kann der Stimmzettel in insgesamt 1.504 Wahllokalen - oder auch daheim bzw. am Bezirksamt, wenn man sich für die Stimmabgabe via Wahlkarte bzw. Briefwahl entscheidet.