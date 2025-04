Holt Ludwig jetzt Novak in die Stadt-Regierung?

Landesparteisekretärin könnte Finanzstadträtin in neuer Rathaus-Koalition werden.

Personal. Für SPÖ-Landesgeschäftsführerin Barbara Novak könnte es jetzt in die nächste Stadtregierung gehen. Denn nachdem der bisherige Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) als Infrastrukturminister in die Bundesregierung wechselte, ist sein Posten vakant. Christoph Maschek - der das Amt aktuell noch bekleidet - dürfte nur als Übergangslösung installiert worden sein.

Budget. Novak könnte unter Bürgermeister Michael Ludwig als Finanzstadträtin eine wichtige Rolle spielen, hätte aber auch eine Mammutaufgabe vor sich. Immerhin war das hohe Budgetdefizit der Hauptstadt ein bestimmendes Thema in Wahlkampf. Ludwig kündigte bereits in zahlreichen Interviews und Wahldiskussionen an, auch heuer wieder 500 Millionen Euro einsparen zu wollen.

Spekulationen. Schon kurz nach Hankes Abgang in die Bundesregierung wurde Novak als Stadträtin gehandelt. Möglich wäre auch, dass sie Wohnbaustadträtin wird. Kathrin Gaál, bisher für das Ressort zuständig, könnte Landtagspräsidentin werden.

Erfahrung. Novak sitzt bereits seit 2001, also seit über 20 Jahren, im Wiener Landtag und Gemeinderat. Im Februar 2018 wurde sie Landesparteisekretärin der Hauptstadt-SPÖ.Wer allerdings am Ende wirklich in der Stadtregierung sitzen wird, ist derzeit noch offen.