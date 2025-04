Maikundgebung der SPÖ: Rote holen Wahlparty nach

Die SPÖ Wien holt ihre Wahlparty bei der Maikundgebung nach.

Am Wahlsonntag verzichtete die Wiener SPÖ auf eine Wahlfeier. Offiziell begründete man das damit, dass die Funktionäre bis in die Nachtstunden mit dem Auszählen der Stimmen beschäftigt seien, es somit keine Zeit dafür gebe.

Insgeheim rechnete man wohl aber auch mit größeren Verlusten bei der Wahl. Am Ende verlor man zwar immer noch 2,2 Prozentpunkte, kratzte aber mit 39,4 Prozent an der 40-%-Marke. Vor allem im Vergleich zu Landtagswahlen in anderen Bundesländern war das Ergebnis beachtlich. In der Steiermark und Vorarlberg etwa verloren die regierenden Parteien zwischen fünf und zehn Prozentpunkte. Auch Ludwigs parteiinterner Gegner Hans Peter Doskozil verlor im Burgenland mit 3,6 Prozentpunkten mehr.

Ein weiterer Grund zur Freude: Die SPÖ hat bei der Auswahl des Koalitionspartners freie Wahl. Alle wollen mit den Roten und mit allen ist es auch rechnerisch möglich. Die FPÖ schloss Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) allerdings bereits im Vorfeld aus.

Babler & Ludwig gemeinsam bei Maikundgebung

Bei der Maikundgebung der SPÖ am Tag der Arbeit - dem wichtigsten Feiertag im Jahr für die Roten - hat Ludwig nun die Chance das Wahlergebnis zu feiern. Auch SPÖ-Chef Andreas Babler wird bei der Schlusskundgebung neben Ludwig eine Rede halten.