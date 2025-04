Die frühere Generalsekretärin der ÖVP, Laura Sachslehner, verabschiedet sich nach dem mageren Ergebnis der ÖVP bei der Wien-Wahl aus der Politik.

"Was sich bereits vor der Wahl abgezeichnet hat, ist nun offiziell: Wir haben das Mandat in der Landstraße, das wir 2020 erringen konnten, dieses Mal aufgrund des schwachen Abschneidens der Wiener ÖVP leider nicht geschafft", schrieb die frühere ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner via X (vormals Twitter). Zuletzt saß die türkise Politikerin im Wiener Gemeinderat.

Sachslehner fiel nach ihrem Ausscheiden aus der Bundespolitik immer wieder mit provokanten Aussagen auf. Sie befürwortete etwa nach der Nationalratswahl im Herbst von Anfang an eine Koalition mit der FPÖ. Auch in ihren Büchern ("Sachmlos", "An den Pranger") geht Sachslehner hart mit der Politik "von Linken" ins Gericht.

Sachslehner werde die Politik nun verlassen. "Ich möchte mich an dieser Stelle bei jedem einzelnen bedanken, der mich in den letzten Jahren so tatkräftig unterstützt hat", so die 30-Jährige.

Und weiter: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich natürlich auch weiterhin für die Themen, die mir am Herzen liegen, engagieren werde. Unter anderem erscheint ja auch mein drittes Buch in den kommenden Tagen und das ein oder andere Projekt wird folgen."