oe24-Wahl-o-Mat zur Wien-Wahl: Welche Partei passt zu mir?

Welche Partei passt zu Ihnen? Finden Sie es mit dem oe24-Wahl-o-Mat heraus.

Noch unschlüssig, wen Sie wählen wollen? Finden Sie mit dem oe24-Wahl-o-Mat heraus, welche Partei zu Ihnen passt. So einfach geht's: Klicken Sie das Fenster Ihrer Lieblingsantwort an - am Ende wissen Sie, welche Partei Ihnen in diesen Punkten am nächsten steht.

SPÖ. Eine Stimme für Michael Ludwig bedeutet: Vieles soll so weitergehen wie bisher, Änderungen sehr vorsichtig – und natürlich sozial gerecht.

ÖVP. Die Bürgerlichen kommen ein bisschen wie eine FPÖ light daher. Aber es gibt durchaus Unterschiede. Karl Mahrer ist kein Revoluzzer.

NEOS. Mit der weitgehend unbekannten Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling kommt man moderat und durchaus SPÖ-verträglich.

Grüne. Nur die Grünen haben die oe24-Fragen nicht beantwortet. oe24 übernahm deshalb bekannte Positionen, etwa gegen den Lobau-Tunnel.

FPÖ. Asylwerber brauchen keine Deutschkurse, sondern sollen sofort nach Hause. Wer es radikal will und gegen Zuwanderer ist, der kreuzt hier an.