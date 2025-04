Rumelhart verteidigt rote Bastion

So hat Mariahilf gewählt.

Markus Rumelhart (SPÖ)kann mit 33,7 % in die vierte Amtszeitgehen. Die Grünen unter Paul Stein erzielten ein Plus von 3,7% und halten jetzt bei 29,7% mit ihrer Vision von „einen Baum in jeder Gasse“. Neos legten um fast 5% auf 13,9% zu.

Die FPÖ konnte sich mehr als verdoppeln und erzielte 8,1 %, erwartbares Ergebnis auf niedrigem Niveau. Großer Verlierer ist die ÖVP, die unter VP-Spitzenkandidat Marcel Flitter halbiert wurde und bei 8,6% liegt. Bemerkenswert das Ergebnis der KPÖ die um 2,5 % zulegen konnte und jetzt 6 % hält.