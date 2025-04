SPÖ verteidigt Ludwigs Heimatbezirk gegen FPÖ

So hat Floridsdorf gewählt.

Bei der Gemeinderatswahl hat die SPÖ die FPÖ in Floridsdorf auf den 2. Platz verwiesen. Die Roten heimsten 42,2 Prozent der Stimmen ein, während die Blauen bei 28,7 Prozent zu liegen kamen. Dahinter folgen ÖVP (7,8 %), Grüne (8,1 %) und Neos (6,3%).Seit 1945 stellt die SPÖ im Heimatbezirk von Bürgermeister Michael Ludwig den Bezirksvorsteher, derzeit ist das Georg Papai, der mit 29 Mandaten die Bezirksversammlung dominiert. Die FPÖ lag allerdings nach der vergangenen Nationalratswahl in Floridsdorf als einzigem Bezirk Wiens knapp vor der SPÖ. Papai musste sich also im Wahlkampf voll ins Zeug legen, um die Position der SPÖ zu halten. Themen um Wähler zu mobilisieren waren unter anderem das Alkoholverbot am Franz Jonas Platz, die Verhinderung der Seilbahn auf den Kahlenberg und mehr Polizisten. Die Freiheitlichen halten im Bezirksparlament derzeit 6 Mandate – ein starker Zuwachs mit den hier schlagenden Themen Migration und Sicherheit war für sie zu erwarten.