SPÖ Wien präsentiert Neumayer als Landesparteisekretär

Jörg Neumayer, MA, Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderatsowie Bezirksparteivorsitzender Meidlings, folgt Barbara Novak als SPÖ Wien-Landesparteisekretär nach.

Jörg Neumayer folgt Barbara Novak am heutigen Mittwoch als SPÖ Wien-Landesparteisekretär nach. "Ich freue mich sehr auf diese neue, spannende Aufgabe. Ich sehe mich in dieser Funktion – wie schon Barbara Novak vor mir – in der Rolle des Landesgeschäftsführers ebenso wie in jener eines politischen Sekretärs. Ich werde alles daransetzen, gemeinsam mit dem engagierten Team der Löwelstraße und der dazugehörigen Bezirkssekretariate die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen und die SPÖ Wien auch in Zukunft als starke, moderne, zukunftsgewandte Kraft zu positionieren", so Neumayer.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag, 25. März 2025, anl. des Medientermins der SPÖ Wien "Über Vorhaben zur bevorstehenden Gemeinderats-, Landtags- und Bezirksvertretungswahl" in Wien. © APA/HELMUT FOHRINGER ×

SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig gratuliert Jörg Neumayer zu seiner neuen Aufgabe: "Mit Jörg Neumayer übernimmt ein erfahrener und engagierter Sozialdemokrat die Funktion des Landesparteisekretärs der SPÖ Wien. Er kennt die Partei auf allen Ebenen – von der Bezirksorganisation über seine langjährige Tätigkeit im Gemeinderat bis hin zu seiner inhaltlichen Arbeit als Bildungs- und Digitalisierungssprecher. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner Kompetenz, seinem politischen Gespür und seiner tiefen Verankerung in der Bewegung diese wichtige Aufgabe mit viel Umsicht erfüllen wird."