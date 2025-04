Strache scheiterte spektakulär - sein "Team" ist damit am Ende

Die letzte Hoffnung Straches ist, dass es seine Partei doch noch in die eine oder andere Bezirksvertretung schafft.

Das war ein Absturz: Schon 2020 war HC Strache mit 3,3 % meilenweit von einem Einzug in den Wiener Gemeinderat entfernt - diesmal brachte es die Strache-Truppe Wien-weit überhaupt nur auf 1,1 %. Dem einstigen FPÖ-Obmann und Vizekanzler blieb nichts anderes übrig, als einzubekennen, dass man ihn in der Wiener Politik nicht braucht.

Und auch bei der Bezirksvertretungswahl lief es schlecht. Zwar wartete am Montag noch alles auf die endgültigen Ergebnisse - doch ohne Wahlkarten lag das Team HC nur in 5 Bezirken über 1 %, am besten noch in Floridsdorf bei 1,7. Hatte Team HC 2020 noch 17 Bezirksräte, so droht es diesmal keiner zu werden, was der nächste Hammer für Strache wäre: Gibt es keinen HC-Bezirksrat, gibt es auch keine Parteienförderung. 1,12 Millionen hatte Strache seit 2020 erhalten, jetzt könnte es gar nichts geben, wohl das Ende des Politikers HC Strache.