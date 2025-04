Vorbereitung läuft: 1.504 Sprengel erhalten Wahlbehelfe

Hochbetrieb im Logistikcenter in Floridsdorf: Die Verteilung von Wahlzellen, Urnen und weiterem Mobiliar ist angelaufen. An Spitzentagen sind bis zu 32 Lastwagen im Einsatz.

Seit heute, Dienstag, werden in Wien zahlreiche Lieferungen mit eigens zusammengestellten Paketen auf den Weg geschickt. Es handelt sich dabei nicht um verspätete Osterpräsente, sondern um jene Utensilien, die für die Gemeinderatswahl am kommenden Sonntag benötigt werden - also etwa Wahlzellen, Urnen oder Mobiliar. Das sorgt im Logistikcenter der Stadt für Hochbetrieb.

Für die insgesamt 1,374.712 wahlberechtigten Wienerinnen und Wiener werden am Wahltag insgesamt 1.504 Wahllokale zur Verfügung stehen. Sie müssen entsprechend ausgestattet werden. Wenn sie nicht benötigt werden, werden die betreffenden Gegenstände großteils in einem Lager in Floridsdorf aufbewahrt.

Auslieferung an 1.504 Sprengel

Derzeit werden dort rund 2.800 Wahlzellen (davon 1.200 barrierefrei benutzbare, Anm.), 1.100 Wahlurnen, 3.000 Tische, 5.500 Sessel, 200 Trennwände und 20 Rampen in einzelne "Pakete" zusammengestellt und an die insgesamt 1.504 Wahlsprengel ausgeliefert. Wobei nicht alle Wahllokale angefahren werden: An manchen Standorten werden Wahlzellen und -urnen nämlich auch direkt deponiert.

Bevor das Equipment das Lager verlässt, wird es laut Rathaus genau kontrolliert und gereinigt. Der Abtransport hat am heutigen Dienstag begonnen. Zu den Spitzenzeiten - also ab Donnerstag bis zum Wahltag - werden 32 Lastwagen im Einsatz sein.

Abbau zum Teil schon in der Nacht

Bis zum Mittwoch nach der Wahl wird wieder abgebaut und zurückgebracht. Wobei es oft auch deutlich schneller gehen muss: Da nicht wenige Wahllokale in Schulen oder Kindergärten untergebracht sind, werden die dort befindlichen Wahlbehelfe nach der Wahl noch in der Nacht auf Montag abgeholt, damit in der Früh der Regelbetrieb in den Einrichtungen wiederaufgenommen werden kann.

Der für Wahlen in Wien zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) stattete dem Lager am Dienstag einen Besuch ab."Eine optimale Vorbereitung ist die Voraussetzung für den reibungslosen Ablauf einer Wahl", hielt er fest: "Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz."