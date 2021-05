Premierenfieber bei SPÖ-Chefin Rendi-Wagner

Politikerin auf Premierenjagd.

Zu all jenen, die die zweite Maihälfte für einen lang ersehnten Besuch in einer Gastro- oder Kulturstätte genutzt haben, zählt auch SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Sie verbrachte den Donnerstag unter anderem in der Wiener Volksoper. Mit ihrem Ehemann sah sie dort die Premiere des Stephen Sondheim-Klassikers "Into The Woods".

Freundlich empfangen wurde die SPÖ-Chefin und ihr Mann vom kaufmännischen Geschäftsführer der Volksoper, Christoph Ladstätter. Rendi-Wagner zeigt sich über die Öffnung der Kulturstätten euphorisch: „Österreich ist eine Kulturnation! Kunst und Kultur sind bedeutende Pfeiler unserer Gesellschaft. Seit einer Woche sind unsere Kulturstätten mit Sicherheitsauflagen wieder geöffnet und das ist auch gut so!“