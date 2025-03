Willibald Ehrenhöfer wird steirischer ÖVP-Wirtschaftslandesrat

Die steirische ÖVP hat am Mittwoch in Graz den Nachfolger für die als Staatssekretärin in die Bundesregierung nach Wien wechselnde Barbara Eibinger-Miedl vorgestellt

Der 52-jährige Forstfachmann Willibald Ehrenhöfer wird sich am Donnerstag im Landtag der Wahl zum Landesrat stellen. Der gebürtige Oststeirer soll die Ressorts Wirtschaft, Arbeit, Finanzen sowie Wissenschaft und Forschung übernehmen.

Die designierte steirische ÖVP-Parteiobfrau Manuela Khom bedauerte bei der Vorstellung von Ehrenhöfer, dass mit Eibinger-Miedl eine "großartige Kollegin" nach Wien wechsle, aber mit ihrem Nachfolger habe man jemanden gefunden, der ebenfalls alle Ressorts abdecken könne: "Er kommt aus der Holzbranche, das heißt, er ist aus dem richtigen Holz geschnitzt", scherzte Khom. "Ein Mann mit Expertise", der in herausfordernden Zeiten nun vor allem das Landesbudget sanieren soll.

"Ich bin froh, dass er meinen Anruf gehört hat und sein Chef ihn ziehen lässt", so Khom weiter. FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek sei bereits informiert und es sei "alles besprochen". Im Anschluss an die Pressekonferenz sei ein gemeinsamer Kaffee zum Kennenlernen geplant, schilderte Khom. Sie war zuversichtlich, dass Ehrenhöfer am Donnerstag vom Landtag gewählt wird.

NEOS forderten "Entschuldungspfad" für das Land

Der designierte Landesrat dankte für das Vertrauen in seine Person und schilderte ausführlich seinen Werdegang. Geboren wurde er in Feldbach: "Ich bin also Oststeirer und ich kann das auch noch", merkte er schmunzelnd an. Die Holzwirtschaft kenne er "wie seine Hosen- und Westentasche", aber er habe auch sonst eine "Vorstellung wie die Wirtschaft tickt", gab er sich bescheiden. Seine bisherigen beruflichen Stationen unterstreichen sein Fachwissen. Seit 2012 war er Geschäftsführer der Franz Mayr-Melnhof Forstmanagement und -entwicklungs GmbH, Österreichs größten privaten Forstbetrieb. Diesen Job gibt er nun auf - damit verbunden ist wohl auch ein Gehaltsverlust, aber er wolle die Herausforderung als Landesrat annehmen, sofern er am Donnerstag gewählt wird, sagte er.

Die NEOS forderten den designierten Landesrat dazu auf, einen "Entschuldungspfad" für das Land einzuschlagen, denn "der höchste Berg in der Steiermark ist der Schuldenberg. 6,4 Milliarden Euro Schulden wurden angehäuft", wie NEOS-Klubobmannstellvertreter Robert Reif festhielt. Er forderte Ehrenhöfer dazu auf, "alle Ausgaben auf den Prüfstand" zu stellen".