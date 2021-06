Wird Kickl neuer FPÖ-Chef?

Norbert Hofer hat gegenüber oe24 seinen Rücktritt bestätigt. Jetzt stellt sich die Frage: Wird Herbert Kickl neuer FPÖ-Chef?

Nach dem überraschenden Rücktritt von FPÖ-Chef Norbert Hofer stellt sich selbstverständlich die Frage: Wer wird neuer FPÖ-Chef?

Machtkampf

Der Machtkampf in der FPÖ hat sich vor allem in den letzten Wochen verschärft und wurde immer gnadenloser. Dass Herbert Kickl blauer Klubchef werden will, ist allerseits bekannt. Bis dato wollte Norbert Hofer auch nichts davon wissen. Kickl jedoch habe mehrmals erklärt, dass er als FPÖ-Spitzenkandidat zur Verfügung stünde und bislang nur Schützenhilfe von der FPÖ Salzburg, Tirol und teilweise aus Niederösterreich erhalten habe.

Haimbuchner hinter Hofer

Der mächtigste Landeschef der FPÖ, Manfred Haimbuchner, stellt sich auf oe24. TV hinter Hofer. "Wir haben einen Parteiobmann, das ist Norbert Hofer. Wir waren sehr dankbar, als er dieses Amt übernommen hat, bei der Bundespräsidentenwahl konnte er fast 50 % überzeugen. Ich stehe hinter Norbert Hofer. Wenn eine Wahl ansteht, dann werden wir die Kandidaturfrage entscheiden." Auch Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp unterstützt Hofer gegen Kickl.

Wer wird Nummer Eins?

Wer jetzt auf Hofer folgen wird, bleibt vorerst noch offen. Herbert Kickl hat sich auf alle Fälle noch nicht zum Rücktritt Hofers geäußert.