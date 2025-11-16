Alles zu oe24VIP
Martha Schultz
Nach Mahrer-Aus

Wirtschaftskammer sucht Unternehmer: Steckbrief für Nachfolger

16.11.25, 23:05
Die Anforderungen für Mahrers Nachfolge haben die Kämmerer fixiert - gefunden ist noch kein Nachfolger. Erste Landeskammern setzten zögerliche Reformen.

Die Wirtschaftskammer sucht nach der Gagen-Affäre und dem Rücktritt von Präsident Harald Mahrer einen Nachfolger an der Spitze.

Die Tiroler Unternehmerin Martha Schultz (62) will den Job nur wenige Monate ausüben, bis ein Nachfolger gefunden ist. Für den haben die Kämmerer bereits einen Steckbrief: Keine Partei-Karriere, jung (unter 50 Jahre) und Unternehmer sollte der oder die Nächste an der Kammerspitze sein.

Viele Forderungen an Kammer-Reform

Suche. Weil Schultz nur Interims-Präsidentin sein will, wird jetzt fieberhaft ein Nachfolger gesucht. Bis auf den Burgenländer Andreas Wirth sind alle Landeskammerpräsidenten Berufspolitiker.

In der Kammer sind einige Länder schon auf Reformen gekommen: Die Tiroler Präsidentin Barbara Thaler macht ihre 60-%-ige Gehaltserhöhung rückgängig: „Es war der falsche Zeitpunkt“, sagte Thaler, die Mahrer hart krisiert hatte. Auch in Niederösterreich wurden die Gagenerhöhungen ausgesetzt. Und Salzburg Wirtschaftskammer will die Kammerumlage senken, kündigte Präsident Peter Buchmüller an.

