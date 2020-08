Wohnsitz: Hat auch Wiens ÖVP einen 'Fall Strache'?

Die Wohnsituation von HC Strache dürfte nicht ganz so einzigartig sein: Auch ein ÖVP-Politiker, der bei der Wien-Wahl antreten will, ist im Telefonbuch nur in Klosterneuburg zu finden.

Der Wirtschaftskammer-Funktionär Markus Grießler beteuert bei einer Anfrage von oe24.at, dass "er alles ganz korrekt" abgewickelt hätte: Der ÖVP-Politiker auf Listenplatz 9 für die Wiener Gemeinderatswahl meint, er hätte seinen Wohnsitz und auch seine Firma in Wien-Donaustadt, lediglich einen Nebenwohnsitz in Klosterneuburg. Der Nebenwohnsitz ist jetzt aber nicht eine nette Gartenlaube oder ein kleines Sommerhäuschen, sondern ein ziemlich gewaltiges Anwesen mit Swimmingpool an einer der besten Adressen im Wiener Nobel-Vorort. Grießler wird dazu von einem Informanten von oe24.at belastet, außerdem taucht bei der Eingabe seines Namens bei herold.at allein seine Anschrift in Klosterneuburg auf - nicht aber eine Wiener Adresse. Auch aus der eigenen Partei kommen Aussagen, die Grießler nicht wirklich entlasten. Übrigens: Aktuell werden noch weitere Verdachtsfälle bei anderen Parteien berichtet.