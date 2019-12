Welche Regierung bringt uns das Christkind?

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Und sie verhandeln und verhandeln – und sie kummt und kummt net – die neue Regierung. Nicht zum Christkind, nicht zu Silvester, angeblich zwischen 1. und 3. Jänner 2020 könnte die ­Regierung „Kurz 2“ fertig sein.

Alles läuft auf Türkis-Grün zu – auch wenn’s nicht richtig läuft. Die Ressorts sind verteilt, die großen Pakete wie „Umwelt“ und „Kampf gegen Kinderarmut“ sind geschnürt. Jetzt will Sebastian Kurz in aller Härte noch seine alten türkis-blauen Positionen bei Sicherheitspaket, Zuwanderung und Mindestsicherung im Programm betonieren.

Für Kanzler Kurz wird Türkis-Grün ein Hochrisiko-Poker. Es gibt keinen riskanteren Partner für eine Koalition als die Grünen. Ohne jede Regierungs-Erfahrung, unberechenbar in ihren Flügelkämpfen, voller Streitlust und jederzeit in der Lage, ihre eigene Regierung so zu sprengen wie die eigene Partei vor zwei Jahren.

Sebastian Kurz will diese Koalition aber unbedingt, weil er eine „Regierung der Zukunft“ schaffen will – das Bündnis zwischen Wirtschaft und Umweltbewegung. Dafür wird Kurz in ganz ­Europa bejubelt werden.

Wenn Türkis-Grün funktioniert, kann es ein politischer Neustart werden – wild wie ein Rodeo oder politisch spannend.

Wenn der Flirt mit den Grünen scheitert, hat Kurz noch immer drei Optionen: